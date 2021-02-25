Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"

Канал планирует начать работу в апреле.

Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Фото: detector.media

На базе регионального львовского канала "Первый независимый" создается новый канал, который планируют запускать бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и "112". Запуск планируется в апреле 2021 года.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

По данным Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Медведчука.

Источники предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

Фото: detector.media

Фото: detector.media

Основатель и руководитель ООО "Тайм медиа" Роман Любицкий, которому принадлежал канал "Первый независимый", в беседе с изданием не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала.

Юрист, имени которого Любицкий не назвал, ищет нового покупателя и действует по доверенности, которую Любицкий на него оформил.

"Я сейчас не могу предоставить комментарий - я долгое время не общался с доверенным человеком, который ищет покупателя для этого канала, и мне нужно время для проверки информации", - сообщил Любицкий, который был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Тараса Козака.

Источники "Детектор медиа" подтвердили информацию о создании нового канала на основе "Первого независимого" и сообщили, что управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013-2014), NewsOne (2015-2017), прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Алексей Семенов, Егор Бенкендорф и Артем Марчевский не ответили на запрос издания на момент публикации материала.

10 февраля стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга, принадлежащего депутату Тарасу Козаку и прекратившего вещание из-за санкций, планируют создать новый канал, владельцами которого станут они сами. Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании ООО "Медиахолдинг Новости", который организовали 100 бывших сотрудников ООО "Медиахолдинг Новости", среди них - Диана Панченко, Егор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Татьяна Мироненко, Артем Марчевский и другие.

Издание "Гордон" 17 февраля сообщило, что вместо NewsOne у некоторых пользователей спутникового телевидения начал выходить в эфир региональный канал "Первый независимый". В комментарии изданию представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось, что спутниковые и кабельные операторы меняют телеканалы на кнопках по своему усмотрению и только потом сообщают об этом Нацсовету.

В то же время, изменения лицензий в общенациональной телесети не происходили.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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