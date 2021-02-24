Стерненко находится в одесском следственном изоляторе, - прокурор области

Рассматривается представление о его переводе в СИЗО в Киеве.

Приговоренный к 7,3 годам лишения свободы активист Сергей Стерненко сейчас находится в Одесском следственном изоляторе.

Его отправили в СИЗО сразу после вчерашнего судебного заседания, поскольку к моменту вступления в силу приговора он должен быть под стражей. Об этом на брифинге сообщил прокурор Одесской области Сергей Костенко.

Адвокаты Стерненко подали ходатайство о переводе его из одесского СИЗО в киевский, поскольку ему может грозить опасность. Костенко подтвердил, что просьба передана в Одесский следственный изолятор, она будет рассматриваться в течение трех дней.

"Он находится в Одесском следственном изоляторе", - ответил прокурор в ответ на вопрос о том, где Стерненко.

Главный прокурор Одесской области также отметил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занять позицию о наличии преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука.

"Этими доказательствами являются протокол осмотра с места происшествия, следственного эксперимента, являются трафики телефонных соединений, подтверждающие общение и перемещения лиц, фигурирующих в производстве, показания потерпевших", - перечислил Костенко.

Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки принудиь его к прекращению общественной деятельности и сложении депутатских полномочий".

Напомним, что вместе со Стерненко к 7,3 годам с частичной конфискацией имущества вчера приговорили и его товарища Руслана Демчука. Демчука и Стерненко признали виновными в незаконном хранении оружия, похищении человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападении с целью завладения чужим имуществом.

Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича в 2015 году похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Сам Стерненко считает свое дело политически мотивированным. Вчера в нескольких городах Украины прошли протесты из-за несогласия с приговором. Многотысячный митинг прошел и под Офисом президента. В ходе акции произошли столкновения полицейских с митингующими, были задержаны более 20 человек. Также известно о нескольких пострадавших, в основном - от слезоточивого газа.