Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс

Экс-президент предложил медийщикам разработать Соглашение о принципах редакционной политики.

Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс
Фото: prm.ua

Экс-президент Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом Прямого канала призвал и впредь сохранять проукраинский курс. Об этом говорится в сообщении канала.

Порошенко также предложил медийщикам Прямого разработать Соглашение о принципах редакционной политики - по образцу того, которое подписывали с журналистами 5 канала.

"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей Прямого канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания, и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия роSSийскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы лидеры, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - подчеркнул Порошенко.

"Мы должны обеспечить защиту украинскости в информационном эфире страны. Потому что кроме вас и некоторых ваших коллег, которым я очень благодарен, сегодня это мало кто делает. К сожалению", - констатировал Петр Порошенко.

"Я прошу трудовой коллектив, журналистский коллектив подготовить документ «Основы редакционной политики» для того, чтобы мы узаконили наши отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил коллектив Прямого за то, что почти 2 года канал работает в условиях безумного давления со стороны властей.

"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. Это - символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского - 20 мая 2019 года. Но не все знают, когда было возбуждено первое уголовное дело - не против каналов Медведчука, на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 года первое, что сделал Зеленский на своем посту - он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", - отмечает Петр Порошенко.

"И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов", - отметил Порошенко.

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