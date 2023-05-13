Сили ППО знищили всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ — КМВА

Ворог здійснив чергову повітряну атаку.

Сьогодні, 13 травня, війська РФ здійснили шосту повітряну атаку на Київ із початку травня. Цього разу ворог використав виключно безпілотні літальні апарати, повідомила Київська міська військова адміністрація, інформує ZN.ua .

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«Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси «Shahed»», - заявили в КМВА, додавши, що всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені силами ППО.

За даними КМВА, у столиці руйнувань та травмованих внаслідок атаки РФ не зафіксовано. Однак дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Голова КМВА Сергій Попко закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстрілювали дронами західні області України. Тривога в Україні була оголошена спочатку на сході і півдні, потім вона плавно перекочувала на північні і центральні області, а згодом – на захід.