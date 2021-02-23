РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный
Еще один боец ранен.
Во вторник, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ вооруженных формирований.
В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, передает пресс-центр ООС.
"Неподалеку населенного пункта Зайцево роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операцией Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового - из автоматических станковых гранатометов.
Близ Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщают в штабе.
Ранее стало известно, что сегодня утром у Зайцевого погиб уроженец Одессы сержант Дмитрий Сардак.