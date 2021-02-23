РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный

Еще один боец ранен.

Во вторник, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ вооруженных формирований.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, передает пресс-центр ООС.

"Неподалеку населенного пункта Зайцево роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операцией Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового - из автоматических станковых гранатометов.

Близ Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ ", - сообщают в штабе.

Ранее стало известно, что сегодня утром у Зайцевого погиб уроженец Одессы сержант Дмитрий Сардак.