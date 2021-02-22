США внесли роSSийское судно, строящее "Северный поток-2", в еще один список санкций

Санкции в отношении "Фортуны" и "КВТ-Рус" введены в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы".

США внесли роSSийское судно, строящее "Северный поток-2", в еще один список санкций
Фото: allseas.com

Соединенные Штаты внесли еще в один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень внесен также его владелец, компания "КВТ-Рус".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Согласно сообщению Минфина США, санкции в отношении "Фортуны" и "КВТ-Рус" введены в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Напомним, 20 января США ввели санкции в отношении судна “Фортуна” в рамках Закона о противодействии американским санкциям (CAATSA). Представитель американского посольства в Берлине, комментируя это решение, заявил, что Вашингтон продолжает принимать "все необходимые и соответствующие меры" для недопущения строительства "Северного потока-2".

Напомним, 19 февраля Соединенные Штаты решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и раньше, могут попасть под санкции.

"Северный поток-2" готов уже на 95%.

Ранее немецкая газета Handelsblatt утверждала, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом готова отменить санкции против газопровода "Северный поток-2". Для этого Германия должна предложить механизм, который позволит заблокировать газопровод, если Москва попытается сократить объем транзита через Украину.

16 февраля американские издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2".

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