Обнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компаний

МИД рекомендует проинформировать ЕС, США и другие государства о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

На сайте Офиса президента обнародован указ Владимира Зеленского по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с решением СНБО. Речь идет о санкциях против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и связанных с ним лиц и компаний.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, говорится на сайте Офиса президента.

В указе отмечается, что МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкционный список лиц:

1. Марченко Оксана Михайловна, 28.04.1973 г. р., гражданка Украины. Санкции на три года:

- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом

- ограничение торговых операций

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами

- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, в ее внутренние воды, порты

- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины

- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах

- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства

- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

2. Гражданин Украины Виктор Медведчук. Санкции на три года те же, что и у его жены Оксаны Марченко.

4. Гражданка Украины Наталья Лавренюк (жена подсанкционного нардепа ОПЗЖ Тараса Козака) получила те же санкции, что и супруги Марченко-Медведчук.

3. Гражданин РФ Вацковский Константин Борисович. Санкции сроком на три года:

- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом

- ограничение торговых операций

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами

- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, в ее внутренние воды, порты

- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины

- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах

- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства

- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства

Граждане РФ Донченко Виталий Валерьевич, Маслюк Александр Николаевич и Лисогор Сергей Викторович. Санкции на три года те же, что и у Марченко и Медведчука, за исключением запрета захода иностранных невоенных судов и кораблей в воды Украины. Также в дополнение запрещено передавать технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности, а также другие санкции, соответствующие принципам их применения.

Гражданин РФ Михаил Попов, главный редактор всероSSийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки". Санкции на три года:

- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом

- ограничение торговых операций (полное прекращение)

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины

- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах

- прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования

- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности

- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины