В Украине сегодня - День Героев Небесной Сотни

Участников Революции Достоинства в Киеве почтили Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой.

В Украине сегодня - День Героев Небесной Сотни
Фото: пресслужба ОПУ

Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.

Этот День отмечается ежегодно согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Именно 20 февраля 2014 года в противостоянии между украинским народом и действующим тогда режимом погибло больше всего "майдановцев".

Подвиг участников Революции Достоинства в Киеве почтили Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой, сообщила пресс-служба ОПУ.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Фото: пресс-служба ОПУ

Колокол Достоинства был изготовлен по поручению Главы государства с целью чествования подвига Героев. На памятнике размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!" Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Напомним, вчера в Киеве тихой акцией "Ангелы памяти" почтили память Героев Небесной Сотни.

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