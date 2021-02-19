Меркель не видит прогресса в Минском процессе

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы".

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса. И Минский процесс также не приближает ситуацию к разрешению.

Об этом она заявила во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "РБК-Украина".

Меркель отметила, что стороны не продвинулись в решении этого вопроса за последние годы.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы", - сказала канцлер.

Меркель призвала выработать общую повестку дня в отношениях с Россией : с одной стороны, предлагать сотрудничество, с другой - иметь четкое представление о различиях в позиции между Западом и РФ .

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что "выходить из "Минска" украинская власть не планирует". В то же время он напомнил, что Минские договоренности не являются идеальными, они требуют модернизации.