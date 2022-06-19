Шольц захищає політику Меркель щодо РФ, але критикує за залежність від російських енергоносіїв

Канцлер Німеччини також підтримав рішення Меркель виступити проти вступу України до НАТО у 2008 році, інформує ZN.ua.

Шольц захищає політику Меркель щодо РФ, але критикує за залежність від російських енергоносіїв
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив політику своєї попередниці Ангели Меркель щодо Росії, але висловив критику в одній галузі. Зокрема, Шольц заявив, що залежність від російських енергоресурсів стала серйозною проблемою, повідомляє Welt.

«Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поруч із моїм попередником», - сказав Шольц.

«Але в економічній політиці Німеччини було помилкою те, що ми надто сконцентрували наші енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше», - додав він.

Шольц також підтримав рішення Меркель виступити проти процесу вступу України до НАТО у 2008 році.

«Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Про це знали всі, в тому числі і президент Росії, до речі. Тим більш абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну тим, що в якийсь момент Україна може якось раптом там опинитися», - заявив Шольц.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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