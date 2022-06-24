Байден розповів, як Меркель намагалася здобути для путіна "хоч якусь"перемогу в Україні: "Я був розчарований"
В якості віце-президента (з 2009 по 2017 рік) Джо Байден дбав про Україну, тому кілька разів їздив до Європи.
Це була напружена зустріч у лютому 2015 року, яка відбулася менш ніж через рік після анексії Криму та війни на Донбасі.
"Канцлер була сильною у своїй промові на наступний ранок перед людьми... але вона була недостатньо сильною для мене, - пише Байден. - І я був розчарований, коли після промови вона холоднокровно відмовилася надати справжню зброю потерпілим - українським військовим" - йдеться про лютий 2015 року.
Меркель і Байден також розійшлися думкамы на спільній зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Меркель запитала, на які поступки від Порошенка вона могла б прийти на зустрічі з Володимиром Путіним наступного дня: "Вона вважала, - пише Байден, - що глава російської держави повинен мати можливість здобути якусь перемогу".
Байдену це не сподобалося. У своїх спогадах він зазначає хід розмови:"ми не можемо звинувачувати тут жертву", — сказав я і кивнув Порошенку. Коли зустріч закінчилася, Меркель, здавалося, була розчарована».