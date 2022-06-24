Байден розповів, як Меркель намагалася здобути для путіна "хоч якусь"перемогу в Україні: "Я був розчарований"

Байден розповів, як Меркель намагалася здобути для путіна

В якості віце-президента (з 2009 по 2017 рік) Джо Байден дбав про Україну, тому кілька разів їздив до Європи.

У своїх мемуарах Байден згадує про зустріч з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Це була напружена зустріч у лютому 2015 року, яка відбулася менш ніж через рік після анексії Криму та війни на Донбасі.

"Канцлер була сильною у своїй промові на наступний ранок перед людьми... але вона була недостатньо сильною для мене, - пише Байден. - І я був розчарований, коли після промови вона холоднокровно відмовилася надати справжню зброю потерпілим - українським військовим" - йдеться про лютий 2015 року.

Меркель і Байден також розійшлися думкамы на спільній зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Меркель запитала, на які поступки від Порошенка вона могла б прийти на зустрічі з Володимиром Путіним наступного дня: "Вона вважала, - пише Байден, - що глава російської держави повинен мати можливість здобути якусь перемогу".

Байдену це не сподобалося. У своїх спогадах він зазначає хід розмови:"ми не можемо звинувачувати тут жертву", — сказав я і кивнув Порошенку. Коли зустріч закінчилася, Меркель, здавалося, була розчарована».


Алексей Ионов, politeka.net





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