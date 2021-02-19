Во Офисом президента провели одновременно три митинга

В пятницу, 19 февраля, в Киеве у Офиса президента состоялось несколько митингов.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Одну из акций организовали инвесторы ЖК "Эврика", "Патриотика", и "Патриотика на Озерах». Они требуют гарантий достройки их домов, гарантий финансирования, назначения и осуществления контроля за застройщиками, которые будут завершать работы.

Кроме того, к правительственному кварталу пришли представители патриотических организаций, которые устроили акцию "Добить коллаборанта". Они требовали разоблачить и наказать агентов страны-агрессора внутри Украины.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Последние действия Зеленского приятно удивляют. Нам пока неизвестно, чем вызвано наступление на роSSийских агентов, но только дурак скажет, что это неправильно. Следующая задача - завершить дело и разгромить коллаборантов внутри страны.

Фото: Макс Требухов

Сегодня на Банковой проходит очередное заседание СНБО. Именно он в прошлый раз ввел санкции против роSSийских каналов. И именно он может пойти дальше. Все, что от нас требуется, - это помочь власти сделать правильный выбор", - заявили организаторы акции.