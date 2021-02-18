Судью Вовка в третий раз не смогли принудительно доставить в ВАКС

Суд вновь принял решение принудительно доставить главу ОАСК в суд.

Судью Вовка в третий раз не смогли принудительно доставить в ВАКС
Фото: Ukranews.com

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в третий раз не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения. Опять принято решение принудительно доставить его в суд.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Вовк опять не доставлен на заседание. Судья Андрей Бицюк постановил применить привод. Следующее заседание назначено на 21 февраля", - сказали в суде, добавив, что это уже четвертое решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого судьи.

Ранее ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник объяснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями бюро и статусом судьи у Вовка.

17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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