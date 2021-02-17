Бывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупации

Чиновник воспользовался ситуацией, чтобы приватизировать недвижимость.

Бывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупации
Фото: Униан

Бывшему первому заместителю постоянного представителя президента Украины в Крыму сообщили о подозрении в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым.

Следователи установили, что в начале марта 2014 года, когда РоSSия уже оккупировала Крым, подозреваемый выдал свидетельство о праве собственности на квартиру в Симферополе, которую затем продали третьему лицу. Государство понесло убытки на сумму 509,5 тыс. гривен.

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Постоянным представителем президента в Крыму на момент начала оккупации был Сергей Куницын (уволен 26 марта 2014 года), а его первым заместителем - Владимир Дегтярев (уволен 29 апреля 2014 года).

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