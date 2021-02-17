Зеленский дополнил перечень должностей руководителей силовых ведомств, которые согласуются с президентом

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Зеленский дополнил перечень должностей руководителей силовых ведомств, которые согласуются с президентом
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В соответствии с указом №58/2021 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 4 июня 2008 года № 516" перечень дополнен пунктом 6 под названием "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины".

В нем указаны новые должности, соответственно "глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", "первый заместитель" и "заместители главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, на 19 февраля Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме. Предметом обсуждения, в частности, станет ситуация на Донбассе.

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