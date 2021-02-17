Парламент опубликовал текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

На сайте Верховной Рады обнародовали тексты президентских законопроектов по сокращению полномочий Окружного административного суда Киева и регулированию функционирования Высшего Совета правосудия.

Проект №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" предлагает передать от ОАСК в Верховный суд дела по обжалованию нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других органов власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

В документе поясняется, что, согласно ч. 4 статьи 22 Кодекса административного судопроизводства, дела об обжаловании актов, действий или бездеятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

В то же время ст. 27 Кодекса устанавливает, что административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев . Таким образом ОАСК вправе рассматривать такие дела.

"Рассмотрение административных дел в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины осуществляется Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Административные дела о законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, рассматриваются Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Зеленского .

Законопроект №5069 об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия вносит изменения в ст. 188-32 КУоАП.

"Исходя из предлагаемого, указанным законопроектом полномочия дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия в отношении представления запросов от имени Высшего совета правосудия по делу, по которому он является докладчиком, предусмотрено установление административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия в отношении предоставления информации или документов, или предоставления заведомо ложной информации на запрос, в том числе несоблюдение установленных законом сроков", - говорится в пояснительной записке.

За это предусмотрен штраф от 850 гривен.

Законопроект №5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП вносит изменения в Регламент Верховной Рады относительно процедуры объявления конкурсов. Документ предусматривает обязательную проверку на доброчестность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Напомним, что эти законопроекты были поданы президентом в Верховную Раду 15 февраля. 13 февраля Зеленский призвал Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП.

Президент еще в прошлом году инициировал консультации с ВСП по решению вопроса ОАСК. Петиция о ликвидации ОАСК, инициатором которой является украинский журналист Даниил Мокрик, набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения ее главой государства. В обращении предлагается распустить ОАСК в связи с "полной потерей авторитета".