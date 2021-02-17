Разумков подписал закон о референдуме

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон о народовластии через всеукраинский референдум (проект №3612).

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.

На референдум не могут выноситься вопросы:

противоречащие Конституции, общепризнанным нормам международного права;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности,

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.

Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственным образом зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Закон направлен на подпись Президенту Украины.

Рада приняла закон Зеленского о референдуме 26 января. За документ проголосовали 255 нардепов. Голоса за дали 226 "слуг народа", 20 нардепов "Доверия" и 9 внефракционных. При этом не голосовали двое "слуг" и 18 отсутствовали на заседании.

В законопроекте предложено, чтобы на референдум мог быть вынесен только один вопрос и были предусмотрены ответы "да" или "нет".

Референдум, согласно закону, может проводиться как путем голосования в бюллетене (как на выборах), так и в электронном формате.

Чтобы референдум состоялся, на нем должны проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей. Референдум не могут проводить одновременно с выборами.

Право голоса на всеукраинском референдуме имеют все граждане Украины, которым на день голосования исполнилось восемнадцать лет и не признанные в установленном законом порядке недееспособными.

Назначить всеукраинский референдум могут президент, Верховная Рада и президент по народной инициативе. Последнее предполагает провозглашение референдума по требованию не менее чем 3 млн украинцев, имеющих право голоса, при условии, что подписи собраны хотя бы в двух третях административно-территориальных единиц и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой.

Участие граждан Украины во всеукраинском референдуме является добровольным. Всеукраинский референдум не может назначаться или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о всеукраинском референдуме. Введение процедуры народовластия встало особенно остро на фоне открытия рынка земли, ведь вопрос продажи украинских сельскохозяйственных земель иностранцам власти обещали вынести на референдум. Фактически этот документ является вторым этапом земельной реформы.

В июне же парламент поддержал документ в первом чтении, а вот принятие в целом затянулось на долгие семь месяцев. В конце октября Рада получила заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме.