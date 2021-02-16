Судью Вовка во второй раз не смогли принудительно доставить в ВАКС

По всем известным адресам его возможного проживания или пребывания Вовка не обнаружили.

Судью Вовка во второй раз не смогли принудительно доставить в ВАКС
Павел Вовк
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Детективы Национального антикоррупционного бюро во второй раз не смогли осуществить принудительный привод главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Антикоррупционный суд, где должно было состояться рассмотрение ходатайства об избрании ему 3 млн грн залога.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Детективы повторно выехали по всем известным адресам его возможного проживания или пребывания, но Вовка там не оказалось. По месту работы в ОАСК он тоже отсутствует, так как находится в отпуске", - говорится в сообщении.

Прокурор САП Олег Макар заявил ходатайство о повторном, уже третьем, принудительном приводе главы ОАСК Вовка. Присутствовавший на заседании защитник возражал против удовлетворения ходатайства, но следственный судья разрешил повторный принудительный привод Вовка.

Следующее заседание назначено на 18 февраля в 11:00.

Напомним, 8 февраля детективы НАБУ не смогли принудительно доставить голову ОАСК Павла Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе. В ВАСК планировали избрать Вовку меру пресечения. В тот же день судью Вовка во второй раз разрешили принудительно доставить в суд.

Ранее судья Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "странным" и "незаконным".

3 февраля 2021 года судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительном поводе Вовка в суд. Накануне детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте. В декабре ему вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил.

17 июля прошлого года Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по пподаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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