Судью Вовка во второй раз не смогли принудительно доставить в ВАКС

По всем известным адресам его возможного проживания или пребывания Вовка не обнаружили.

Детективы Национального антикоррупционного бюро во второй раз не смогли осуществить принудительный привод главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Антикоррупционный суд, где должно было состояться рассмотрение ходатайства об избрании ему 3 млн грн залога.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Детективы повторно выехали по всем известным адресам его возможного проживания или пребывания, но Вовка там не оказалось. По месту работы в ОАСК он тоже отсутствует, так как находится в отпуске", - говорится в сообщении.

Прокурор САП Олег Макар заявил ходатайство о повторном, уже третьем, принудительном приводе главы ОАСК Вовка. Присутствовавший на заседании защитник возражал против удовлетворения ходатайства, но следственный судья разрешил повторный принудительный привод Вовка.

Следующее заседание назначено на 18 февраля в 11:00.

Напомним, 8 февраля детективы НАБУ не смогли принудительно доставить голову ОАСК Павла Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе. В ВАСК планировали избрать Вовку меру пресечения. В тот же день судью Вовка во второй раз разрешили принудительно доставить в суд.

Ранее судья Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "странным" и "незаконным".

3 февраля 2021 года судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительном поводе Вовка в суд. Накануне детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте. В декабре ему вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил.

17 июля прошлого года Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по пподаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.