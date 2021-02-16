РоSSия превратила Крым в мощнейшую военную базу, - командующий ВМС Украины

За семь лет оккупации количество роSSийской техники и военнослужащих возросло в разы.

За время оккупации Крыма РоSSийская Федерация существенно нарастила военное присутствие. В частности, в течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота РФ увеличено на 45%.

Об этом командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Укринформу".

"Общее количество составляет 58 единиц (ЧФ РФ - ред.), в том числе носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - отметил Неижпапа.

Он уточнил, что количество роSSийских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц.

Кроме того, РоSSия развернула систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а число военнослужащих увеличено в три раза - до 40 тысяч человек.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в мощнейшую военную базу", - резюмировал командующий ВМС Украины.

Напомним, в начале февраля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество Черноморского флота должно быть возвращено или передано в собственность Украины после деоккупации Крыма.