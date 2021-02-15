На Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погибли

В воскресенье, 14 декабря, трое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Новолуганское на Донбассе.

Об этом в соцсети Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении .

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Об этом сообщил и телеграм-канал украинской делегации для участия в ТКГ.

Напомним, 12 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, его госпитализировали.