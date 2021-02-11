Партии "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Слуга народа" имеют одинаковую поддержку на уровне статистической погрешности, - КМИС

Партии "Европейская солидарность", ОПЗЖ и "Слуга народа" имеют одинаковую поддержку на выборах в парламент на уровне статистической погрешности. "Батькивщина" минимально отстает от формальных лидеров - ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению со СН.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5-7 февраля. Ниже приведены данные в процентах среди тех, кто определился с выбором и пошел бы на голосование.

"Относительно больше голосов получили бы партия « ЕС », за которую отдали бы свой голос 18,1%, за ОПЗЖ - 16,8%; партия «Слуга народа» - 15,5%; партия «Батькивщина» - 13,2%. Далее идут «Сила и честь» - и 6,3% и Радикальная партия - 5,2%. Несколько ниже проходного барьера имеют «Партия Шария» - 3,9%, «Голос» - 3,7% и «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,2%", - говорится в исследовании.

По сравнению с 22 января больше всего изменились рейтинги ОПЗЖ (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди определившихся) и "Слуги народа" (+2% среди всех и +4,3% среди определившихся).

У " ЕС " рейтинг изменился на +0,6% среди всех респондентов и +2,8% среди определившихся, но формально это изменение в пределах погрешности.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Специалисты КМИС просят учитывать их эксперимент, свидетельствующий об участии в телефонных опросах более образованных и состоятельных людей, чем в face-to-face (например, людей с высшим образованием больше на 10%).

Также они отметили, что полученные результаты не дают информации о причинах динамики рейтингов, но с начала года ситуация в Украине очень динамична и общественность, соответственно, чутко реагирует на различные резонансные события.

"Опрос 22 января пришелся на период тарифных протестов (которые поддерживают более 90% жителей Украины), а также на конец локдауна (к которому ряд людей имеет критическое отношение), что негативно сказывалось на поддержке власти и было благоприятно для оппозиционных сил. К проведению текущего опроса власть осуществила ряд шагов для стабилизации ситуации в социально-экономической сфере, а также были резонансные внутриполитические мероприятия, основное из которых - решение СНБОУ о запрете трансляции трех телеканалов. Это могло способствовать как повышению поддержки власти, так и отдельных оппозиционных сил", - отметили в КМИС.

Относительно рейтинга ОПЗЖ следует учитывать, что он мог снизиться на фоне санкций СНБО, также некоторые их сторонники могли начать скрывать свои истинные предпочтения.

Было опрошено опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Фото: kiis.com.ua

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, что, согласно соцопросам Центра Разумкова, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32% украинцев, не доверяют - 53%. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 26,5%, не доверяют - 65,5%.

На третьем месте по уровню доверия - Бойко из ОПЗЖ.