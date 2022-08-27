Колишній лідер ОПЗЖ «лікується» в Чехії

Народного депутата помітили у Карлових Варах.

Колишній лідер ОПЗЖ «лікується» в Чехії
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Колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка перебуває в Чехії. Світлини розмістили журналісти проєкту «Схеми», інформує ZN.ua.

63-річного народного депутата помітили 25 серпня в Карлових Варах. Преспредставник лідера депутатської фракції «Платформа за життя та мир» (раніше – «Опозиційна платформа «За життя») на запитання журналістів щодо мети поїздки депутата до Чехії повідомив, що Бойко взяв відпустку за власний кошт з 22 до 29 серпня, а в Карлових Варах «перебуває на лікуванні».

З самим Юрієм Бойко зв’язатись не вдалось. Журналісти через месенджер запитали його, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, нині роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні, чим зрештою скористався Путін для розв’язання повномасштабної війни. Втім відповіді від народного депутата не отримали.

«Бойко запитання прочитав, але відповідати на них не став», — повідомили «Схеми».

Як повідомлялось, в березні Партія "Опозиційна платформа – За життя" зупинила своє існування.

13 травня у Верховній Раді України офіційно ліквідували фракцію проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», співголовами якої є Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

За матеріалами: Схеми /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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