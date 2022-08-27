На курорті в Чехії помітили одного з лідерів ОПЗЖ: фото

25 серпня народного депутата від уже забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка помітили на відпочинку у Чехії, у Карлових Варах.

Про це повідомили журналісти-розслідувачі "Схем", інформує Апостроф .

Спікер 63-річного політика на запит журналістів відповів, що Бойко "взяв відпустку власним коштом з 22 по 29 серпня", а в Карлових Варах проходить лікування.

"Схеми" також написали Бойку повідомлення в WhatsApp, в яких поставили кілька питань про агресію Російської Федерації. Депутат забороненої проросійської партії прочитав їх, але залишив без відповіді.

Зазначимо, багато колег та колишніх сопартійців Бойка також перебувають за межами України. Зокрема, екс-депутат ОПЗЖ Ілля Ківа, підозрюваний у державній зраді, ймовірно, зараз проживає в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї.

Крім того, у Львові затримано екс-голову місцевої ОПЗЖ Інну Іваночку. За версією слідства, вона – агентка російських спецслужб, яка активно провадила антиукраїнську діяльність, що просуває ідеї федералізації України.