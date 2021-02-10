Оккупанты сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил вблизи Золотого-4

Зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Оккупанты сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил вблизи Золотого-4
Фото: Макс Левін

В течение среды, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. Вследствие этого украинский воин получил огнестрельное ранение.

"Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», применив беспилотный летательный аппарат, роSSийско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4", - сообщают в штабе.

Там отмечают, что на прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Как сообщалось, за сутки 9 февраля оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.

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