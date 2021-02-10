Апелляционный суд отказался отменить арест Антоненко

Антоненко остается в СИЗО.

Апелляционный суд отказался отменить арест Антоненко
Фото: Радіо Свобода

Апелляционный суд Киева 10 февраля рассмотрел апелляционную жалобу защитников фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает Еспресо.TV, суд отказал адвокатам в ходатайстве изменить меру пресечения и выпустить Антоненко из СИЗО.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

19 января, в Нацполиции подтвердили допрос бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара. В деле Шеремета он имеет процессуальный статус свидетеля.

2 февраля Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 апреля 2021 года. Тогда же продлили меры другим обвиняемым: Юлия Кузьменко остается под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугарь - под денежным залогом.

Сейчас дело об убийстве Павла Шеремета рассматривается Шевченковским судом на стадии исследования материалов.

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