РоSSия за два года построила военную базу на месте коровника в оккупированном Крыму

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины фиксирует новые роSSийские военные объекты, которые появляются в оккупированном Крыму с начала аннексии.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, на одном из последних фото зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года здесь фактически посреди степи появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра НКЦ Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.

"Уже в 2019 году и в течение 2020-го здесь появилась большая воинская часть. Это - база хранения на случай войны. Например, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать, и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и т.п.", - пояснил он.

Фото: krymr.com Военная база вблизи поселка Новоозерное

На снимках из космоса также видно, что недавно в Керчи вплотную к трассе "Таврида" появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.

Фото: krymr.com Снимок нового радиопрозрачного купола вблизи Евпатории

Еще один объект построили вблизи Севастополя. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых - около пяти метров.

Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, проводимых Россией в оккупированном Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны РоSSии. Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом РоSSия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

В Кремле милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим. "РоSSия - суверенное государство и на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи", - заявила в декабря 2020 года пресс-секретарь МИД РоSSии Мария Захарова.

Фото: krymr.com На правом снимке видно новую радиотехническую станция, появившуюся вблизи Севастополя

Напомним, после оккупации Крыма в 2014 году РоSSия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит туда военную технику. В 2016 году представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ развернула в Крыму 23-тысячную группировку и готовит объекты для хранения ядерного оружия.

В начале 2018 года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили роSSийские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Позже такие же комплексы разместили в Евпатории, а в конце года - в Джанкое.

7 декабря 2020 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма Россией . РФ отреагировала на резолюцию и заявила, что она "никак не повлияет" на жизнь оккупированного полуострова.

В декабре 2019-го Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к выводу войск РоSSии из Крыма. А 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации.

В июне 2020-го министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание Крымской платформы преследует цель: "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.