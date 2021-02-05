РоSSийские диверсанты уничтожают системы видеонаблюдения в "серой зоне" на Донбассе, - разведка

В зоне ООС активизировались диверсионные и снайперские пары боевиков.

На Донбассе роSSийские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в "серой зоне" и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает "Укринформ".

"Командование оперативной группировки роSSийских оккупационных войск активизировало привлечение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск)", - говорится в сообщении.

По информации разведки, русские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия боевиков в "серой зоне" и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука.