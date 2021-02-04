В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть".

В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"
Фото: vedomosti.ru

Члены Сената от Республиканской партии Митт Ромни и Билл Хагерти призывают расширить санкции против газопровода "Северный поток-2" из-за приговора роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Митт Ромни сообщил в Twitter, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Алексея Навального отравили, а после неудачи режим Путина приговорил его к тюрьме после фиктивного судебного процесса. На этой неделе мы внесем законодательство, чтобы подвергнуть санкциям виновных в этих действиях", - написал Ромни.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

Со своей стороны Хагерти призвал президента Джо Байдена показать цену действиям Путина.

"Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока-2" по закону о защите европейской энергобезопасности", - написал сенатор в Twitter.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока-2", но несмотря на это, в конце января 2021 года роSSийский трубоукладчик возобновил работу в водах Дании.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потенциальные потери Украины от роSSийского газопровода "Северный поток-2" составят $1,5 млрд в год.

Германия неоднократно заявляла, что газопровод должен быть достроен.

1 февраля представители немецкой оппозиции призвали правительство ФРГ пересмотреть позицию по дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2".

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