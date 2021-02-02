"РоSSия просто хоронит Минск, пытаясь заставить Украину отказаться от переговоров", - Казанский

Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс.

РоSSия просто хоронит Минские соглашения, пытаясь откровенно хулиганскими выходками заставить Украину отказаться от переговоров.

Об этом заявил журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно потеряли всякий смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры. То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком", - написал он в фейсбуке.

Казанский напомнил, что еще 28 января россияне и их сателлиты из "ЛДНР" провели в Донецке форум "Русский Донбасс", на котором провозгласили ОРДЛО "русским национальным государством". С участием депутатов Госдумы РФ Казбека Тайсаева и Андрея Козенко была представлена новая идеология "ЛДНР" ("Доктрина русский Донбасс»), в которой боевики открыто озвучивали свои главные цели - захват всей территории Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства".

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. РоSSияне и подконтрольные им "ЛДНР" от них открыто отказались", - отметил Казанский.

По его словам, сложно сказать, что Украине делать в такой ситуации дальше.

"Выйти даже из таких переговоров Украина не может - понятно, что россиянам только этого и надо. Но и продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений и официально провозглашает своей целью завоевание новых территорий Украины, тоже будет бессмысленной тратой времени. Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить этот кризис не получится", - добавил он.

Вчера Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний ТКГ. 2 февраля были запланированы видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической. 3 февраля должна состояться видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

ТКГ должна обсудить имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования; продолжение разработки плана совместных шагов и тому подобное.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 21 января сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на газовой станции близ Марьинки.

Тогда же в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вечером 28 января в интервью одному из украинских телеканалов Кравчук заявил, что разочаровался в Минских переговорах и назвал их фальшивкой.