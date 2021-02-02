Суд в РоSSии позволил принудительную госпитализацию шамана Габышева, хотевшего "изгнать Путина"

По словам правозащитников, во время задержания Габышева избили сотрудники полиции.

Городской суд роSSийского Якутска разрешил принудительную госпитализацию местного шамана Александра Габышева, известного походом на Москву с целью "изгнать" президента РоSSии Владимира Путина.

Врачи психоневрологического диспансера обратились в суд с заявлением, что Габышев "снова начал делать громкие заявления в СМИ ", передает Радио Свобода.

О госпитализации шамана сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии" со ссылкой на правозащитников.

Врачи заявили, что Габышев должен был с прошлого лета постоянно отмечаться у психиатра, но в декабре перестал это делать.

Суд отказался заслушать независимого медицинского эксперта и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу шамана, заявляют правозащитники.

По словам координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, при задержании Габышева избили сотрудники полиции.

В прошлом году 12 мая силовики штурмовали дом шамана, а на следующий день под предлогом тестирования на коронавирус поместили его в диспансер. Все это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи. Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной.

В июле Габышева выписали из диспансера. Освободить его удалось благодаря усилиям общественности и СМИ .

Александр Габышев, который называет себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.