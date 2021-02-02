Суд в РоSSии позволил принудительную госпитализацию шамана Габышева, хотевшего "изгнать Путина"

По словам правозащитников, во время задержания Габышева избили сотрудники полиции.

Суд в РоSSии позволил принудительную госпитализацию шамана Габышева, хотевшего "изгнать Путина"
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Городской суд роSSийского Якутска разрешил принудительную госпитализацию местного шамана Александра Габышева, известного походом на Москву с целью "изгнать" президента РоSSии Владимира Путина.

Врачи психоневрологического диспансера обратились в суд с заявлением, что Габышев "снова начал делать громкие заявления в СМИ", передает Радио Свобода.

О госпитализации шамана сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии" со ссылкой на правозащитников.

Врачи заявили, что Габышев должен был с прошлого лета постоянно отмечаться у психиатра, но в декабре перестал это делать.

Суд отказался заслушать независимого медицинского эксперта и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу шамана, заявляют правозащитники.

По словам координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, при задержании Габышева избили сотрудники полиции.

В прошлом году 12 мая силовики штурмовали дом шамана, а на следующий день под предлогом тестирования на коронавирус поместили его в диспансер. Все это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи. Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной.

В июле Габышева выписали из диспансера. Освободить его удалось благодаря усилиям общественности и СМИ.

Александр Габышев, который называет себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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