В Офисе президента завтра будут решать вопрос третьего выдвижения Витренко кандидатом в министры, - источники

Речь идет о назначении голосования в парламенте уже в этот четверг.

В Офисе президента завтра будут решать вопрос третьего выдвижения Витренко кандидатом в министры, - источники
Фото: mpe.kmu.gov.ua

В Офисе президента в среду пройдет обсуждение выдвижения Юрия Витренко кандидатом в министры энергетики в третий раз.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Завтра в Офисе президента будет принято решение, ставить ли на четверг (голосование за назначение в парламенте)", - отметил собеседник.

Еще один источник добавил, что народные депутаты вчера интересовались у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут ли выдвигать Витренко в министры в третий раз.

"Он говорит, что так вопрос сейчас не стоит. Предупредили, что не стоит испытывать терпение фракции", - сообщил собеседник.

Напомним, что впервые кандидатуру Витренко на должность министра энергетики отклонили 17 декабря. Уже 21 декабря его назначили и.о.

Во второй раз парламент отказал Витренко в назначении 28 января. За него проголосовали только 204 нардепа. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

"В прошлом люди Ахметова не голосовали за Витренко, которого продвигал Игорь Коломойский. Витренко договорился с Ахметовым. И поэтому люди Коломойского не голосовали за него", - пояснили собеседники.

Также известно, что фракция "Слуга народа" рассматривает две кандидатуры на должность министра энергетики в связи с отказом парламента назначить Юрия Витренко. Это "слуги народа" Андрей Герус и Олег Семинский. Предложения по этим кандидатурам обсуждались в партийных чатах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)
Умер генерал-лейтенант Василий ПисныйУмер генерал-лейтенант Василий Писный
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского
Зеленский анонсировал всеукраинский форум по "первоочередным" вопросамЗеленский анонсировал всеукраинский форум по "первоочередным" вопросам
Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"
Из-за миллионных премий и тарифной политики: Разумков объяснил, почему не поддержал назначение Витренко министромИз-за миллионных премий и тарифной политики: Разумков объяснил, почему не поддержал назначение Витренко министром
Кандидатами в министры энергетики "Слуга народа" рассматривает Геруса и СеминскогоКандидатами в министры энергетики "Слуга народа" рассматривает Геруса и Семинского
100 "слуг народа" проголосовали в опросе за исключение Дубинского из фракции, - источники100 "слуг народа" проголосовали в опросе за исключение Дубинского из фракции, - источники
Военнослужащего Нацгвардии будут судить за государственную изменуВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за государственную измену
Арахамия начал анонимный опрос «слуг народа» об исключении Дубинского из фракции, - источникиАрахамия начал анонимный опрос «слуг народа» об исключении Дубинского из фракции, - источники
Экс-президента Чехии дважды оштрафовали за отказ носить маскуЭкс-президента Чехии дважды оштрафовали за отказ носить маску
Витренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетикиВитренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики
Последние новости
Подгружаем последние новости