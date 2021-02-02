В Офисе президента завтра будут решать вопрос третьего выдвижения Витренко кандидатом в министры, - источники

Речь идет о назначении голосования в парламенте уже в этот четверг.

В Офисе президента в среду пройдет обсуждение выдвижения Юрия Витренко кандидатом в министры энергетики в третий раз.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Завтра в Офисе президента будет принято решение, ставить ли на четверг (голосование за назначение в парламенте)", - отметил собеседник.

Еще один источник добавил, что народные депутаты вчера интересовались у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут ли выдвигать Витренко в министры в третий раз.

"Он говорит, что так вопрос сейчас не стоит. Предупредили, что не стоит испытывать терпение фракции", - сообщил собеседник.

Напомним, что впервые кандидатуру Витренко на должность министра энергетики отклонили 17 декабря. Уже 21 декабря его назначили и.о.

Во второй раз парламент отказал Витренко в назначении 28 января. За него проголосовали только 204 нардепа. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

"В прошлом люди Ахметова не голосовали за Витренко, которого продвигал Игорь Коломойский. Витренко договорился с Ахметовым. И поэтому люди Коломойского не голосовали за него", - пояснили собеседники.

Также известно, что фракция "Слуга народа" рассматривает две кандидатуры на должность министра энергетики в связи с отказом парламента назначить Юрия Витренко. Это "слуги народа" Андрей Герус и Олег Семинский. Предложения по этим кандидатурам обсуждались в партийных чатах.