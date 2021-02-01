Зеленский: если бы я был тогда президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили бы

Президент заявил, что его предшественники не так реагировали на агрессию РоSSии.

Зеленский: если бы я был тогда президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили бы
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, РоSSии не удалось бы так просто оккупировать Крым.

"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то РоSSия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.

Напомним, что РоSSия захватила украинский Крым после побега президента Виктора Януковича. Лидером государства тогда был спикер Верховной Рады Александр Турчинов. В 2018 году, давая показания по делу о государственной измене Януковича, Турчинов назвал ложью заявления о том, что оккупации Крыма можно было избежать.

Еще раньше, в июне 2014 года, Турчинов в интервью LB.ua говорил, что давал приказ военным применить оружие в Крыму, но его не послушали.

Государственное бюро расследования установило, что Украина столкнулась с агрессией РоSSии на фоне "преступного" сокращения Вооруженных сил Украины при режиме Януковича. Та власть также повинна в подрыве состояния мобилизационной готовности, уничтожении систем противовоздушной обороны Крыма, нивелировании стратегических оборонных документов и непринятии мер реагирования на внешнюю угрозу.

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