Президент заявил, что его предшественники не так реагировали на агрессию РоSSии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, РоSSии не удалось бы так просто оккупировать Крым.

"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то РоSSия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.

Напомним, что РоSSия захватила украинский Крым после побега президента Виктора Януковича. Лидером государства тогда был спикер Верховной Рады Александр Турчинов. В 2018 году, давая показания по делу о государственной измене Януковича, Турчинов назвал ложью заявления о том, что оккупации Крыма можно было избежать.

Еще раньше, в июне 2014 года, Турчинов в интервью LB.ua говорил, что давал приказ военным применить оружие в Крыму, но его не послушали.

Государственное бюро расследования установило, что Украина столкнулась с агрессией РоSSии на фоне "преступного" сокращения Вооруженных сил Украины при режиме Януковича. Та власть также повинна в подрыве состояния мобилизационной готовности, уничтожении систем противовоздушной обороны Крыма, нивелировании стратегических оборонных документов и непринятии мер реагирования на внешнюю угрозу.