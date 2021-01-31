ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим

На сегодня 95% всех вакцинаций провели только в 10 странах, отметила пресс-секретарь ВОЗ.

Пресс-секретарь Всемирной организации охраны здоровья Маргарет Харрис призвала такие богатые страны, как Великобритания, приостановить вакцинацию от коронавируса после прививки медиков и уязвимых групп населения.

Об этом она заявила в комментарии BBC.

Она предложила взамен помочь вакцинировать приоритетные группы других стран.

"Вместо того, чтобы спешить с вакцинацией одной страны, нам нужно охватить как можно больше (стран - ред.) И сделать это вместе", - отметила Харрис.

По ее словам, на сегодня 95% всех вакцинаций провели только в 10 странах. Зато только две страны с низким и средним уровнем доходов начали прививки населения.

Напомним, как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в феврале Украина получит 117 тыс. доз антиковидной м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавируса должна быть бесплатной. 29 января он подписал закон, который позволяет начать вакцинацию от коронавируса в экстренных случаях препаратами, зарегистрированными под обязательства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно и украинцам предлагать качественные вакцины, которые будут храниться в надлежащих условиях.

Глава Минздрава также сообщил, что Кабмин на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.