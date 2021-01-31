ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим

На сегодня 95% всех вакцинаций провели только в 10 странах, отметила пресс-секретарь ВОЗ.

ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Маргарет Харріс
Фото: channel4.com

Пресс-секретарь Всемирной организации охраны здоровья Маргарет Харрис призвала такие богатые страны, как Великобритания, приостановить вакцинацию от коронавируса после прививки медиков и уязвимых групп населения.

Об этом она заявила в комментарии BBC.

Она предложила взамен помочь вакцинировать приоритетные группы других стран.

"Вместо того, чтобы спешить с вакцинацией одной страны, нам нужно охватить как можно больше (стран - ред.) И сделать это вместе", - отметила Харрис.

По ее словам, на сегодня 95% всех вакцинаций провели только в 10 странах. Зато только две страны с низким и средним уровнем доходов начали прививки населения.

Напомним, как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в феврале Украина получит 117 тыс. доз антиковидной м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавируса должна быть бесплатной. 29 января он подписал закон, который позволяет начать вакцинацию от коронавируса в экстренных случаях препаратами, зарегистрированными под обязательства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно и украинцам предлагать качественные вакцины, которые будут храниться в надлежащих условиях.

Глава Минздрава также сообщил, что Кабмин на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Рада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИРада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИ
Радуцкий: Минздрав хочет начать вакцинацию от ковида на второй неделе февраля
Какие страны открыли границы для украинцев. Список от МИДКакие страны открыли границы для украинцев. Список от МИД
Индонезия начала вакцинацию от ковида китайской Coronavac, которую закупила УкраинаИндонезия начала вакцинацию от ковида китайской Coronavac, которую закупила Украина
От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусуОт Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу
Тимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газТимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газ
Шотландия призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантинаШотландия призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантина
Массовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - ПорошенкоМассовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - Порошенко
Сербия начала вакцинацию от коронавирусаСербия начала вакцинацию от коронавируса
Степанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидомСтепанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости