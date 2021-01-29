"Сидящих вирус не берет?": Мэр Ивано-Франковска просит отменить ограничение количества пассажиров в транспорте

Количество посадочных мест не покрывает реальной потребности пассажиропотока, а люди вынуждены на остановках ждать своей очереди.

"Сидящих вирус не берет?": Мэр Ивано-Франковска просит отменить ограничение количества пассажиров в транспорте
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит Кабинет министров отменить ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте и вернуть его работу в обычный режим.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Марцинкив отметил, что количество посадочных мест в транспорте не покрывает реальной потребности пассажиропотока, а десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди.

"Холод, мороз, ветер, а на остановках десятки людей, детей, пожилых. Они ждут своей очереди, чтобы сесть в автобус и доехать: кто на работу, кто в школу, кто - в поликлинику или больницу. А мимо проезжают полупустые автобусы . Что это? Это сегодняшние реалии, порожденные очередными запретами и постановлениями правительства ... в результате часть людей просто вынуждена пользоваться услугами такси, или подсадкой в попутные машины, или преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз. Положительно ли это отразится на здоровье людей? Очень сомнительно! И действительно ли это лучшие варианты, чем пользование общественным транспортом, конечно, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты?", - написал мэр.

Марцинкив отдельно подчеркнул, что перевозчики в условиях неполной загрузки несут большие убытки.

"Кто должен покрывать потери? Общество? Городской бюджет?", - спрашивает мэр.

Напомним, с 25 января в Украине перестал действовать жесткий локдаун, и страна перешла в "оранжевую" зону карантина. Согласно правилам, в общественном транспорте, кроме метро, разрешается перевозить пассажиров только на посадочных местах.

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