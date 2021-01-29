Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило очередной эпизод выполнения преступного плана по оккупации Россией АР Крым и города Севастополя.

С конца 2008 года РоSSия вдвое завысила цену на газ, подталкивая высших должностных лиц Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины. Через 2 месяца после инаугурации Януковича в феврале 2010 года договор подписали. Поводом для этого стало якобы снижении цены на газ, которая за год до этого выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

В результате создания Януковичем предпосылок к увеличению численности войск РФ в Крыму и Севастополе и условий дальнейшего пребывания этих войск на территории Украины, вопреки Конституции, для дальнейшей оккупации ими полуострова путем подписания им 21 апреля 2010 года "Харьковских соглашений" нанесен вред интересам Украины.

В частности, нанесен ущерб:

суверенитету Украины в виде фактической потери Правительством Украины возможности осуществлять свои полномочия на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополе во время оккупации;

территориальной целостности и неприкосновенности в виде оккупации Вооруженными Силами РФ территории АР Крым и города Севастополя;

территории АР Крым и города Севастополя; обороноспособности путем увеличения личного состава войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины после подписания и ратификации Соглашения вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины в случае информирования Украиной РоSSийской Федерации не позднее, чем 28.05.2016 о прекращении действия соглашений, заключенных 28.05.1997 года;

на территории Украины после подписания и ратификации Соглашения вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины в случае информирования Украиной РоSSийской Федерации не позднее, чем 28.05.2016 о прекращении действия соглашений, заключенных 28.05.1997 года; государственной, экономической безопасности Украины в виде захвата объектов государственной собственности, которые находятся на указанной временно оккупированной территории, на сумму 1,08 трлн грн и невозможности распоряжаться ими во время оккупации.

"Осуществлено письменное уведомление о подозрении бывшему Президенту Украины в совершении государственной измены, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины, а именно: предоставлении иностранному государству - РоSSийской Федерации и ее представителю помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.