Тупицкий решил судиться с УГО из-за недопуска его в КСУ

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева иск к Управлению государственной охраны из-за того, что его не пустили в помещение суда и рабочего кабинета.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

"Александр Тупицкий судится с УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий Главы КСУ. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Истец просит признать противоправными действия УГО.

Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, "воздержаться от действий создания каких-либо препятствий в допуске истца - Александра Тупицкого - в рабочий кабинет в здании Конституционного Суда, само здание КСУ, а также на земельный участок, на котором расположено здание КСУ".

Напомним, 21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков. Представитель президента в КС отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно.

19 января сотрудники УГО не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью КСУ, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится в марте.