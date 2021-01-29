Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача

Сегодня, 28 января, на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

"При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель забуксовавшей МТЛБ в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть. Трагичности ситуации придает тот факт, что лишь две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Север" прошли обучение по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава. Но беда все-таки случилась ...", - говорится в сообщении.

Погибший - старший солдат Анатолий Мельник, 1981 года рождения, сумчанин. У него осталась жена, тоже военнослужащая, - они служили вместе, в одной бригаде.

Командование назначило расследование трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.

Следствие продолжается, о его выводах будет сообщено дополнительно.