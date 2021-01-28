Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022 года

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022 года
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ № 28/2021 от 28 января опубликован на сайте Офиса президента.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 31 января 2020 года Великобритания официально вышла из Евросоюза. В связи с этим Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Великобритании до 30 января 2021 года.

Сейчас британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

В январе прошлого года посол Великобритании Мелинда Симмонс говорила, что через год страны намерены начать переговоры о безвизовом режиме.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Движение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала годаДвижение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала года
Полиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протестаПолиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протеста
Украина и Канада сделали шаг к упрощению визового режима для украинцевУкраина и Канада сделали шаг к упрощению визового режима для украинцев
Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий заключение за ложь в декларацияхЗеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий заключение за ложь в декларациях
Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"
Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларированиеЗеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование
Закон о Бюро экономической безопасности планируют принять 28 январяЗакон о Бюро экономической безопасности планируют принять 28 января
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от ведущей компании, - ЗеленскийВ ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от ведущей компании, - Зеленский
Зеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой областиЗеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой области
Последние новости
Подгружаем последние новости