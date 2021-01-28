Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022 года

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ № 28/2021 от 28 января опубликован на сайте Офиса президента.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 31 января 2020 года Великобритания официально вышла из Евросоюза . В связи с этим Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Великобритании до 30 января 2021 года.

Сейчас британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

В январе прошлого года посол Великобритании Мелинда Симмонс говорила, что через год страны намерены начать переговоры о безвизовом режиме.