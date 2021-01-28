В приложении "Слуги народа" проводят голосование за назначение Витренко - пока большинство "за"

Голосовать непосредственно в зале планируют сегодня после перерыва в заседании.

В приложении для мобильных телефонов фракции "Слуга народа" в парламенте проводят голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики.

Проголосовали более 120 нардепов. 115 высказались за, 13 против назначения, еще 122 пока не голосовали. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

По словам собеседников, Рада рассмотрит вопрос назначения Витренко сегодня после 12:00, после перерыва в заседании.

О появлении мобильного приложения для "слуг" стало известно вчера. В этом приложении "слуги народа" разбиты по группам, например - "группа Кравчук". Кроме того, есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты.

Обсуждение кандидатуры Витренко на должность вице-премьера обсуждали на заседании фракции с участием президента. На заседании было принято решение о сборе подписей за его назначение.

При этом Витренко не согласился с предложением депутатов отказаться от премии в $ 4 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Источники в "Слуге народа" сообщили LB.ua, что ситуация и "расклад" во фракции изменились. Депутаты, приближенные к Ринату Ахметову, готовы поддержать Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. Приближенные же парламентарии к Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не дать голоса за Витренко.

По состоянию на вчера было непонятно, в какой именно день в зале парламента будут голосовать за Витренко. Заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что это может состояться на заседании в четверг, однако другие представители фракции отметили, что рассматривают и вариант пятницы, поскольку идет сбор подписей.

17 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики. Однако источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что повторное голосование за назначение может состояться в январе. 21 декабря Витренко назначили и.о. министра энергетики.

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