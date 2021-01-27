Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек

Институт демографии НАНУ считает, что на свободной от оккупации территории Украины проживает где-то 38 млн человек.

Об этом сказала руководитель института, академик Элла Либанова в интервью "Лиге".

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма", - сказала Либанова.

Она считает, что примерно 2,5-3 млн украинцев находятся за рубежом на заработках.

К 2050 году, прогнозируют в НАНУ, численность населения сократится до 30 млн человек.

Оценки НАНУ гораздо меньше данных Госкомстата, который оценивает количество постоянного населения в 41,60 млн человек, и примерно равна подсчету численности населения, проведенного Кабинетом министров в 2020 году. Он показал, что в Украине осталось лишь 37 миллионов 289 тысяч человек. Либанова критиковала это исследование.

Первую и пока последнюю перепись в независимой Украине провели в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48 миллионов 457 тысяч человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51 миллион 700 тысяч человек.

Следующая перепись населения состоится не раньше 2023 года.