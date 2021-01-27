Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек

2,5-3 млн украинцев находятся за рубежом на заработках.

Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек
Фото: Макс Требухов

Институт демографии НАНУ считает, что на свободной от оккупации территории Украины проживает где-то 38 млн человек.

Об этом сказала руководитель института, академик Элла Либанова в интервью "Лиге".

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма", - сказала Либанова.

Она считает, что примерно 2,5-3 млн украинцев находятся за рубежом на заработках.

К 2050 году, прогнозируют в НАНУ, численность населения сократится до 30 млн человек.

Оценки НАНУ гораздо меньше данных Госкомстата, который оценивает количество постоянного населения в 41,60 млн человек, и примерно равна подсчету численности населения, проведенного Кабинетом министров в 2020 году. Он показал, что в Украине осталось лишь 37 миллионов 289 тысяч человек. Либанова критиковала это исследование.

Первую и пока последнюю перепись в независимой Украине провели в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48 миллионов 457 тысяч человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51 миллион 700 тысяч человек.

Следующая перепись населения состоится не раньше 2023 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Самый большой флаг Украины приспустят из-за сильного ветраСамый большой флаг Украины приспустят из-за сильного ветра
Число пленных в ОРДЛО увеличилось до 267 человек, - ДенисоваЧисло пленных в ОРДЛО увеличилось до 267 человек, - Денисова
Советник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического ростаСоветник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического роста
Количество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человекКоличество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человек
Заявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИДЗаявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИД
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Бюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в КрымуБюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в Крыму
Порошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможностиПорошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможности
США останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла СШАСША останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла США
Постпред президента: ситуация с правами человека в Крыму не улучшается, а становится все хужеПостпред президента: ситуация с правами человека в Крыму не улучшается, а становится все хуже
Последние новости
Подгружаем последние новости