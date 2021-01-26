Беларусь внезапно начала проверку боеготовности войск

Проверка происходит практически на всех полигонах вооруженных сил.

Беларусь внезапно начала проверку боеготовности войск
Фото: mil.by

В Беларуси в понедельник, 25 января, началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности армии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные препятствия, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - сообщили в военном ведомстве.

Пристальное внимание обещают уделить состоянию техники и вооружения.

Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

Напомним, вчера белорусы вышли на воскресные акции по поддержке политзаключенных.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

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