В Черкасской области помощника судьи задержали при получении взятки

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

В Черкасской области правоохранители задержали помощника судьи по подозрению в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В пятницу, 22 января... уличен помощник судьи Тальновского района Черкасской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. гривен и 200 долларов США , которые он требовал и получил от гражданина за влияние на принятие в пользу последнего решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а именно - судьей Тальновского районного суда", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас принимаются меры относительно сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК.

В уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия.

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

Напомним, в октябре прошлого года главу Харьковского окружного админсуда, попавшуюся на передаче взятки, отстранили от правосудия.