Руководитель ячейки запрещенной компартии в Кропивницком работал на ФСБ

Агента роSSийской спецслужбы задержали сотрудники СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВСУ, а также представителях местных органов власти.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в 2018 году в Украине разоблачили экс-сотрудника МВД, работавшего на ФСБ. Житель Полтавщины был завербован Россией в 2014 году и выполнял различные задания спецслужб другого государства.

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