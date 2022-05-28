Для украинцев в Варшаве заработал "Дія.Бизнес" - Федоров

В Варшаве для украинских граждан открыли платформу "Дія.бізнес". Об этом в своем Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Мы можем давать консультации по открытию собственного дела... Наша цель – чтобы украинцы возвращались домой. "Дія.бізнес" будет помогать украинцам находить себя в новых реалиях, экономическом направлении, чтобы люди зарабатывали деньги, возвращались в Украину и помогали нашей экономике развиваться", - сообщил глава Минцифры.

Он также рассказал, что в Польше уже открыли инфраструктурный объект для сохранения бекапов некоторых украинских реестров, чтобы обезопасить их от потери или утечки.

"Чтобы наши с вами персональные данные были в безопасности", - подчеркнул он.