Для украинцев в Варшаве заработал "Дія.Бизнес" - Федоров
В Польше будут храниться бекапы украинских реестров.
В Варшаве для украинских граждан открыли платформу "Дія.бізнес". Об этом в своем
"Мы можем давать консультации по открытию собственного дела... Наша цель – чтобы украинцы возвращались домой. "Дія.бізнес" будет помогать украинцам находить себя в новых реалиях, экономическом направлении, чтобы люди зарабатывали деньги, возвращались в Украину и помогали нашей экономике развиваться", - сообщил глава Минцифры.
Он также рассказал, что в Польше уже открыли инфраструктурный объект для сохранения бекапов некоторых украинских реестров, чтобы обезопасить их от потери или утечки.
"Чтобы наши с вами персональные данные были в безопасности", - подчеркнул он.
Федоров добавил, что во время двухнедельных встреч они с зарубежными партнерами обсудили блокировку каналов пропаганды РФ в Европе, чтобы та перестала влиять на европейцев.