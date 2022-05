В Киеве возобновило работу посольство Румынии. Об этом в Twitter сообщил глава румынского Министерства иностранных дел Богдан Ауреску.

«Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!» – написал Ауреску.