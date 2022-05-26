Известный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у роSSийских оккупантов

Известного украинского тяжелоатлета Геннадия Красильникова задержали украинские бойцы в Чугуеве (Харьковская область) за корректировку огня у роSSийских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео с кадрами задержанного спортсмена было опубликовано сегодня, 26 мая.

На видео показано, как четырех мужчин вывели из подвала, а одним из них оказался и Красильников.

Видео, на котором присутствует ненормативная лексика, можно посмотреть здесь .

Отметим, что Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх (2000 и 2004), заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.