Сухопутные войска отработали навыки наступательных действий на американских БТРах
Украинские защитники уже активно используют технику и вооружение, предоставленные партнерами.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проверил подготовку одного из подразделений.
Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
Украинские защитники уже активно используют технику и вооружение, предоставленные партнерами. В частности, тренировки проходят на БТР М113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.
"Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на роSSийско-оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить роSSийского оккупанта ", – отметил Сырский.
Он также отметил, что сейчас требует максимального усовершенствования тактика ведения боя в городах и селах, зачистка жилых помещений, наступление пехоты под прикрытием бронетехники.
Напомним, бронетранспортеры M113 Украине передали США. Это – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.
Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башне, что позволяет ему производить круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов лентами по 100 штук.