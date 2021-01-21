Конституционный суд Молдовы признал официальный статус руSSкого языка незаконным

Решение является окончательным и вступило в силу в момент объявления.

Конституционный суд Молдовы признал официальный статус русского языка незаконным
Фото: ТСН

Конституционный суд Молдовы отменил закон о функционировании языков, возвращавший русскому официальный статус языка межнационального общения. Суд признал закон неконституционным.

Об этом 21 января сообщает молдавское издание NewsMaker.

"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент объявления", - объявила вердикт глава КС Домника Маноле.

Об отмене закона ходатайствовали несколько депутатов парламента, которые утверждали, что документ подрывает основы конституции.

"Это точка невозврата. Или мы идем к независимости, или мы остаемся придатком", - заявил депутат Октавиан Цику.

Парламент Молдовы принял закон о языках 16 декабря, президент Игорь Додон подписал его 18 декабря. Принятый документ обязывал переводить все названия произведенных товаров, табличек государственных учреждений на русский. В случае, если чиновник не хочет пользоваться русским, закон предлагал ввести для него "личную ответственность". В то же время чиновники все же обязаны владеть государственным языком республики.

При этом еще в середине ноября Додон проиграл президентские выборы экс-премьеру Майе Санду. Она вступила в должность главы государства 24 декабря.

В 2018 году Конституционный суд признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским языком особый статус.

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