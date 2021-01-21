В Тернопольской области на территории военной части загорелся склад

Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено.

В Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, возгорание склада произошло около 6 утра на территории военной части в Бережанах на улице Золочевской. Спасателям удалось локализовать пожар в 6:47 на площади 112 кв. м. Сейчас там горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.

Спасатели ликвидируют последствия пожара. Кроме подразделений ГСЧС, к тушению дополнительно привлечено пожарное подразделение воинской части.

Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено. Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине случилось 207 пожаров в жилом секторе, погибли 17 человек.