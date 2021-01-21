СБУ задержала в Одесской области бывшего пограничника "ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на территории Одесской области 31-летнего уроженца Луганщины, который был членом незаконного вооруженного формирования "МГБ ЛНР" на оккупированной территории.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и прокуратуры Одесской области в четверг, 21 января.

Фото: СБУ

Мужчина работал на оккупационную администрацию в 2014-2016 годах, сначала как дорожный инспектор, а позже с оружием в руках выполнял функции пограничника на КПП "Дьяково" на границе с Россией .

"В октябре 2015 года с помощью оперуполномоченного Краснолучского отдела "МГБ ЛНР" я устроился на службу в пограничную охрану, где проходил службу в должности участкового уполномоченного по работе с населением на пограничной заставе "Дьяково". В функциональные обязанности входила проверка паспортного режима в пограничной полосе, обзор автомобилей, въезжающих на пограничную полосу и обеспечение пограничного режима", - рассказал мужчина на допросе.

Он сказал также, что неоднократно видел на оккупированной территории роSSийские военные автомобили, танки, БМП, БТР и слышал, что в Луганске находятся роSSийские кураторы "спецслужб ЛНР".

Каким образом человек оказался в Одесской области, не сообщается.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса - участие в террористической организации. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в октябре 2020 года в Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР". Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Мужчина воевал против Украины с 2014 года.